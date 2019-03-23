Наелся «русским миром»: крымнашист взбудоражил сеть своим признанием

Украина

Ялтинский журналист Евгений Гайворонский, активный сторонник российской аннексии Крыма, теперь резко сменил политические убеждения. Теперь журналист считает, что Крым нужно вернуть под контроль Украины, а российская оккупация полуострова принесла одни беды.

«На севере Крыма в Армянске — экологическая катастрофа. Мелкий и средний бизнес местной властью уничтожен. Произошел грандиозный передел, у людей все позабирали. Закрывают доступ к морю и достопримечательностям. Люди на пределе, люди взбешены, все люди хотят вернуться в Украину. Не по политическим, а по экономическим причинам. Жить в условиях современной России становится все сложнее», — считает Гайворонский.

Крымский журналист Евгений Гайворонский в 2014 году очень радовался приходу России. Ходил в футболке с Путиным, размахивал российским флажком. Но потом что-то пошло не так.

Прошло 5 лет, и теперь Гайворонский хочет, чтобы Крым снова вернулся в Украину. Не понравилось в Россиюшке pic.twitter.com/Cu9j8KxlQg — Денис Казанський (@den_kazansky) 22 марта 2019 г.

Перелом в мировозрении журналиста-«русскомирца» случился после того, как последствия аннексии зацепили его лично. Когда Гайворонский начал публиковать статьи о людях, наживающихся на крымских ресурсах, журналисту стали угрожать убийством, а в феврале 2018 года сильно избили на улице. 7 марта 2019 года в квартиру к Гайворонскому пришли российские силовики, провели обыск и изъяли компьютер. Интернет-издание, где работал журналист, прекратило сотрудничество с Гайворонским. Официально — из-за слишком «проукраинских высказываний» журналиста.

В соцсетях видеообращение Гайворонского жестко высмеяли: журналисту, чтобы понять, чем чревата оккупация, понадобилось пять лет.

Напомним, Гайворонский с 2017 года внесен в базу «Миротворца» за антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия после аннексии Крыма вытесняет с полуострова коренное население и массово переселяет в крымские города лояльных власти россиян. В Крым из России переехали жить около 500 тысяч человек.

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