- 8:01 Страстный поцелуй и шокирующие признания: чем запомнился третий эфир «Холостяка»
- 8:00 В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган Маркл и принца Гарри
- 7:55 Люксембург – Украина: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
- 7:49 Наелся «русским миром»: крымнашист взбудоражил сеть своим признанием
- 7:14 В России назвали главные страхи Путина
- 7:10 Где смотреть онлайн Люксембург — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 6:44 Лидеры ЕС подтвердили территориальную целостность Украины – итоги саммита
- 6:10 На выходных в Украину вернется снег: синоптики удивили прогнозом погоды
- 5:55 «Залетела»: в Сети назвали причину скоропалительной свадьбы порнозвезды Берковой с миллиардером
- 5:25 София Ротару очень сильно изменилась внешне из-за курса химиотерапии, — росСМИ
Наелся «русским миром»: крымнашист взбудоражил сеть своим признанием
Ялтинский журналист Евгений Гайворонский, активный сторонник российской аннексии Крыма, теперь резко сменил политические убеждения. Теперь журналист считает, что Крым нужно вернуть под контроль Украины, а российская оккупация полуострова принесла одни беды.
«На севере Крыма в Армянске — экологическая катастрофа. Мелкий и средний бизнес местной властью уничтожен. Произошел грандиозный передел, у людей все позабирали. Закрывают доступ к морю и достопримечательностям. Люди на пределе, люди взбешены, все люди хотят вернуться в Украину. Не по политическим, а по экономическим причинам. Жить в условиях современной России становится все сложнее», — считает Гайворонский.
Крымский журналист Евгений Гайворонский в 2014 году очень радовался приходу России. Ходил в футболке с Путиным, размахивал российским флажком. Но потом что-то пошло не так.— Денис Казанський (@den_kazansky) 22 марта 2019 г.
Прошло 5 лет, и теперь Гайворонский хочет, чтобы Крым снова вернулся в Украину. Не понравилось в Россиюшке pic.twitter.com/Cu9j8KxlQg
Перелом в мировозрении журналиста-«русскомирца» случился после того, как последствия аннексии зацепили его лично. Когда Гайворонский начал публиковать статьи о людях, наживающихся на крымских ресурсах, журналисту стали угрожать убийством, а в феврале 2018 года сильно избили на улице. 7 марта 2019 года в квартиру к Гайворонскому пришли российские силовики, провели обыск и изъяли компьютер. Интернет-издание, где работал журналист, прекратило сотрудничество с Гайворонским. Официально — из-за слишком «проукраинских высказываний» журналиста.
В соцсетях видеообращение Гайворонского жестко высмеяли: журналисту, чтобы понять, чем чревата оккупация, понадобилось пять лет.
Напомним, Гайворонский с 2017 года внесен в базу «Миротворца» за антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия после аннексии Крыма вытесняет с полуострова коренное население и массово переселяет в крымские города лояльных власти россиян. В Крым из России переехали жить около 500 тысяч человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...