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В России умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
В России на 92-м году жизни умерла известная певица Валентина Дворянинова. Ее знали по песням «Калина красная», «Песня о первой любви», «Вот что песня сделала», «Линахамари», а также по исполнению песни «Спят усталые игрушки» — музыкальной заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши».
Дворянинова скончалась 22 марта в Подмосковье, в частном гериатрическом пансионате, где и жила последние годы. Последним пристанищем для певицы станет Митинское кладбище. Прощание состоится 25 марта, затем запланирована процедура кремации.
Напомним, 14 февраля в Москве умер певец и актер Сергей Захаров. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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