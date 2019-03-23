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Недавно исполнилось 19: на Донбассе погиб молодой боец
Стало известно имя бойца Операции объединенных сил, погибшего в боях с оккупантами на Донбассе в пятницу, 22 марта.
Его в Facebook назвал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«Еще одна трагедия на фронте… Вчера во время выполнения задания погиб франковец, солдат Артур Бурлака. 15 марта ему исполнилось только 19 и вся жизнь была еще впереди», — написал он.
Напомним, в четверг, 21 марта, во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб солдат Максим Сырин, а 22 марта от пули вражеского снайпера погиб боец 24-й бригады 48-летний Владимир Маркевич.
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