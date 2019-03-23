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От пули снайпера на Донбассе погиб военный медик: названо имя героя (фото)
На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб боец 24-й бригады 48-летний Владимир Маркевич. В своем батальоне Маркевич был старшим боевым медиком и выполнял боевые задачи на позициях возле поселка Новомихайловка Марьинского района Донецкой области.
В 24 омбр имени короля Данила рассказали, что в бригаду Маркевич пришел в апреле 2018 года и дослужился до звания старшего сержанта. 22 марта военнослужащий находился на наблюдательном посту на переднем крае линии разграничения. В этот момент российские наемники произвели три выстрела из новой снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила бойца.
Старший сержант Маркевич был родом из Львовской области, из поселка Раздол. Без отца остался 22-летний сын Кирилл.
Напомним, 21 марта в районе операции Объединенных сил погиб Максим Сырин, боец бригады, обороняющей Авдеевку. Обстрелы на Донбассе не прекращаются.
Фото Сергій Сердюк/Facebook, 24 омбр/Facebook
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