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Уроженец Донбасса: названо имя бойца ВСУ, погибшего под обстрелом боевиков (фото)
В четверг, 21 марта, во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб солдат Максим Сырин. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Максим Праута.
«С целью проведения разведки боем и прикрытия выдвижения огневой группы враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям отдельной механизированной бригады, которая обороняет Авдеевку. Под прикрытием огня противник предпринял попытку выйти в полосу обеспечения. Это вовремя заметил солдат Максим Сырин, который в то время находился на взводному опорном пункте. Он открыл огонь, прижал вражескую группу к земле и заставил противника отступить. Уход враг прикрывал огнем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Одна из пуль оборвала жизнь Максима», — говорится в сообщении.
Сырин Максим Николаевич родился 23 июля 1982, жил в Станице Луганской, защищал Украину в составе 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр».
За мужество, проявленное в бою, погибший солдат будет представлен к награде.
Сырин — пятая боевая потеря среди украинских военных в марте.
Напомним, 4 марта в районе села Лебединское Донецкой области погиб прикарпатец Богдан Гаврилов, разведчик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. 16 марта в зоне проведения ООС на Луганщине в районе Попасной погиб военный-контрактник Руслан Слисаренко. 17 марта вследствие минометного обстрела погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, солдат-наводчик Виктор Грабарь. 18 марта на Луганщине в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного враждебным снайпером, погиб солдат Евгений Керечанин из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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