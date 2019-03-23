- 20:09 Перегрузки не грозят: в сети показали свежее фото Крымского моста
- 19:59 Где смотреть онлайн Люксембург — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 19:30 Рано прятать теплые вещи: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
- 19:21 При контакте с больным корью заражаются 9 из 10 непривытых людей: кому вакцинацию делают бесплатно
- 19:06 Биатлон в Холменколлене: лучшими из украинцев в гонках преследования стали Пидручный и Вита Семеренко
- 18:56 Стихия на Полтавщине срывала крыши и валила деревья
- 18:47 Жуткое ДТП с маршруткой на "Дорогожичах": водителю избрали меру пресечения
- 18:46 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 18:23 Боевики "ЛНР" заблокируют открытие КПВВ "Золотое"
- 18:14 Мужчина отрезал себе ногу кухонным ножом, а затем ее нашла соседская собака: шокирующее ЧП под Сумами
Перегрузки не грозят: в сети показали свежее фото Крымского моста
В сети показали новые фото Крымского моста. На одном из них продемонстрирован процесс «ударного» строительства железнодорожной части «моста Путина».
«Ж.д.часть в разрезе Справа переполненная авто часть жилы Ротенберга», — пошутила крымский блогер, намекая на отсутствие авто на стратегическом объекте.
Также она проиллюстрировала процесс прохода судов под мостом.
Напомним, ранее оккупанты анонсировали установку сканеров для просвечивания железнодорожных вагонов на подходах к Крымскому мосту. Такие сканеры призваны избежать перегруза и падения моста, который и так не отличается большой устойчивостью.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...