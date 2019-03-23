Украина

Перегрузки не грозят: в сети показали свежее фото Крымского моста

В сети показали новые фото Крымского моста. На одном из них продемонстрирован процесс «ударного» строительства железнодорожной части «моста Путина».

«Ж.д.часть в разрезе Справа переполненная авто часть жилы Ротенберга», — пошутила крымский блогер, намекая на отсутствие авто на стратегическом объекте.

Также она проиллюстрировала процесс прохода судов под мостом.

Напомним, ранее оккупанты анонсировали установку сканеров для просвечивания железнодорожных вагонов на подходах к Крымскому мосту. Такие сканеры призваны избежать перегруза и падения моста, который и так не отличается большой устойчивостью.



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