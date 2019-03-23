Крымский мост признан бесполезным, — росСМИ

Украина

Цены на продукты в Крыму продолжают расти. Многие связывали надежды на их снижение с открытием переправы через Керченский пролив. Но запуск Крымского моста не помог: ценники на полуострове продолжают ползти вверх, пишет издание «Дни.ру».

Сообщается, что согласно данным Крымстата, за год продукты на полуострове подорожали на 8,8%. Больше всех выросли цены на сахар (28%), яйца (21%), а также мясо и птицу (15%). Несмотря на запуск полноценного автомобильного движения по Крымскому мосту в мае-сентябре прошлого года, цены в регионе упорно ползут вверх.

Более того, самый значительный рост был отмечен как раз в июне — спустя месяц после открытия переправы. Другой скачок зафиксирован спустя полгода после запуска Крымского моста — в январе текущего года.

Решение правительства сдерживать рост цен доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов считает верным. Тем не менее эксперт фактически признает, что открытие автотрассы по Крымскому мосту проблему решить не смогло.

В интервью Грибов призвал дождаться запуска железнодорожной части переправы. Как ожидается, первые поезда по Крымскому мосту пройдут в конце текущего года.

Впрочем, многие эксперты скептически смотрят на перспективу снижения цен на продукты на полуострове. По словам политолога Михаила Делягина, в лучшем случае Крымский мост может замедлить, а не остановить рост ценников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по Крымскому мосту в декабре 2019 года собираются пустить поезда, а уже с октября собираются продавать билеты. Тем временем мостостроители предостерегают пассажиров от поездок в таких составах — поезд может сойти с рельсов из-за перекоса поперечины конструкции. Так, инженер и мостостроитель Георгий Росновский предупредил, что любой наклон поперечины моста может привести к схождению поезда с рельсов. Безграмотно установленные опоры моста и повышенная нагрузка из-за движения поездов существенно увеличивают риски ЧП.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter