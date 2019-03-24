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- 7:55 Стало известно о новых серьезных потерях боевиков на Донбассе
Стало известно о новых серьезных потерях боевиков на Донбассе
В субботу, 23 марта, российско-террористические войска на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня, в частности, из запрещенного вооружения боевой машины БМП-1 обстрелял укрепления сил оперативно-тактической группировки «Север» в районе населенного пункта Золотое-4. Напомним, в этом районе 24 марта Украина планирует открыть пункт пропуска.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг проявлял агрессию дважды, обстреляв с применением стрелкового оружия укрепление Операции объединенных сил в районе населенного пункта «Степное», а из крупнокалиберных пулеметов — укрепления в районе села Богдановка.
Потерь среди наших защитников нет, у боевиков ответным огнем уничтожены пять оккупантов, еще один получил ранение.
Напомним, перед 8 марта были уничтожены 13 боевиков российско-оккупационных войск, 20 марта — еще трое. Видео одного из точных ударов, которым силы ООС разгромили военную технику оккупантов, подвозившую на передовую боекомплект и вооружение, обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).
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