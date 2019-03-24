Украина

"Русский мир" во всей красе: жители Донецка не смогли ответить на элементарные вопросы (видео)

Житель оккупированного города Сергей Палков провел опрос земляков и выложил видео в YouTube. Вопросы были элементарными даже для школьников: «Как называется столица США?», «Сколько в метре миллиметров?», «Кто убил Пушкина?», «В каком году распался СССР?», «Кто жил раньше — Сталин или Ленин?», «Как расшифровывается ООН?», «Какие страны участвовали в Бородинской битве?».

Люди отвечали, что «СССР распался в 1993—1994 годах», «столица США — Америка, Великобритания, Англия», «в одном метре — 100 000 миллиметров» и т. д.

Читайте также: Никто в мире не собирается воевать с Россией из-за Крыма или Донбасса, — Александр Левченко

«Ну, теперь-то все становится на свои места! Абсолютно понятно, почему эти люди ведутся на всякую информационную чушь из России, почему соглашаются участвовать в самых тупорылых и бессмысленных «республиканских» митингах, и общественных мероприятиях, почему так легко внести в мозг образ «демона-укропа» да и вообще создать всенародный образ «процветающей республики», — прокомментировал автор сюжет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России подогрели слухи о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter