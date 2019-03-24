- 9:21 Нидерланды – Германия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
- 9:12 Ложная пожарная тревога вызвала переполох в полтавском ТРЦ: в сети возмущены действиями персонала
- 9:01 Люксембург – Украина: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
- 8:59 Появились впечатляющие видео с борта потерпевшего бедствие у берегов Норвегии круизного лайнера
- 8:50 Супрун хочет сажать в тюрьму аптекарей, продающих лекарства без рецепта
- 8:37 Испанцы благодаря голу с пенальти обыграли дома Норвегию: видеообзоры матчей отбора Евро-2020
- 8:23 Решение об отставке Назарбаева было эмоциональным: вскрылась неожиданная деталь
- 8:10 Участница Spice Girls призналась в лесбийской связи с коллегой по группе
- 8:04 "Русский мир" во всей красе: жители Донецка не смогли ответить на элементарные вопросы
- 7:55 Стало известно о новых серьезных потерях боевиков на Донбассе
"Русский мир" во всей красе: жители Донецка не смогли ответить на элементарные вопросы (видео)
Житель оккупированного города Сергей Палков провел опрос земляков и выложил видео в YouTube. Вопросы были элементарными даже для школьников: «Как называется столица США?», «Сколько в метре миллиметров?», «Кто убил Пушкина?», «В каком году распался СССР?», «Кто жил раньше — Сталин или Ленин?», «Как расшифровывается ООН?», «Какие страны участвовали в Бородинской битве?».
Люди отвечали, что «СССР распался в 1993—1994 годах», «столица США — Америка, Великобритания, Англия», «в одном метре — 100 000 миллиметров»
Читайте также: Никто в мире не собирается воевать с Россией из-за Крыма или Донбасса, — Александр Левченко
«Ну, теперь-то все становится на свои места! Абсолютно понятно, почему эти люди ведутся на всякую информационную чушь из России, почему соглашаются участвовать в самых тупорылых и бессмысленных «республиканских» митингах, и общественных мероприятиях, почему так легко внести в мозг образ «демона-укропа» да и вообще создать всенародный образ «процветающей республики», — прокомментировал автор сюжет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России подогрели слухи о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!