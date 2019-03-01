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Происшествия

Автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше (фото)

12:12 1 марта 2019   271
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 1 марта, в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП. В результате погиб водитель, еще два человека попали в больницу.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в Киеве на мосту Метро произошло страшное ДТП, в котором погибли три человека.

Как сообщает tvn24, все 15 пассажиров автобуса являются гражданами Украины.

Авария случилась у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве в 02:40 по киевскому времени. По данным польской полиции, оторвавшееся колесо грузовика влетело в кабину автобуса, и он опрокинулся в кювет.

На месте происшествия погиб водитель автобуса, а двое пассажиров — мужчина и женщина — попали в больницу в Поддембице.

Остальных украинцев, которые не пострадали в ДТП, разместили в школе, неподалеку от места аварии.

Как сообщает УНН, заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич заявил, что в Польшу выехал дополнительный автобус перевозчика.

«По информации консула, в больнице остается 1 гражданин с легкими повреждениями. Планируется, что сегодня он будет выписан. Консул Украины поддерживает контакт с полицией, клиникой и гражданами Украины», — сказал заместитель директора департамента консульской службы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Закарпатье. А в ночь на пятницу, 1 марта, в Ровно в ДТП погиб руководитель общественной организации ветеранов АТО Андрей Берташ. Его Mercedes Vito врезался в бетонную конструкцию.

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