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В ЕС опровергли информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко
Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не открывало никаких расследований в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом изданию «Европейская правда» сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.
«OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения какой-либо информации, которая может быть представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур», — сказано в сообщении.
Как известно, в субботу кандидат в президенты и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британский Офис по расследованию мошенничеств открыли против действующего президента Петра Порошенко дела, связанные с коррупцией.
Напомним, что Петр Порошенко заявил о том, что не исключает введения для людей, получающих минимальную социальную выплату, ежегодной «13-й пенсии». По словам главы государства, на сегодня Украина опережает Российскую Федерацию и многие страны Европы в рамках экономического роста, что позволяет говорить о возможности подобного «прорыва». Кроме того, украинский лидер объяснил украинцам, что после вступления в НАТО наша страна сможет уменьшить расходы на оборону втрое, ведь норма НАТО — 2%, а сейчас Украина сегодня тратит 6% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на сектор обороны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на громкий скандал, связанный с коррупцией, и на то, что общественная организация «Обличчя майбутнього» заявила об исключении бывшего главы Полтавской областной госадминистрации Валерия Головко из списка номинантов на премию «Человек года-2018», 23 марта он все-таки получил диплом лауреата этой всеукраинской акции.
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