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Не стоит бояться: ученые выяснили, чувствуют ли люди боль и страдания в момент смерти
Многих людей смерть пугает как процесс, сопряженный с болью и другими страданиями, но австралийские ученые выяснили, что большинство умирает без боли. Исследование специалистов из Университета Вуллонгонга показало, что смерть в сопровождении мучительных симптомов — явление редкое, чаще при этом наблюдаются менее тяжелые проявления, пишет Postimees.
Специалисты констатируют, что в течение последнего десятилетия произошло статистически значимое уменьшение боли и других симптомов, проявляемых в момент окончания человеческой жизни.
«Более 85% пациентов, которые получают паллиативную помощь, не имеют тяжелых симптомов наступающей смерти. Вопреки бытующим представлениям люди в последние дни или часы своей жизни достаточно редко страдают от боли и испытывают меньше неприятных симптомов, чем при развитии своей болезни», — говорится в докладе австралийских ученых.
Согласно данным, полученным ими, среди распространенных симптомов, которые наблюдаются у людей в конце жизни, являются усталость и утрата аппетита. При этом проявление усталости превосходит болезненную симптоматику, и если боль еще возможно купировать препаратами, влиять на другие симптомы проблематично.
«13,3% пациентов перед смертью сообщали о сильном стрессе из-за усталости, 7,4% - о неприятных симптомах боли, 7,1% - о потере аппетита», — рассказали исследователи.
Другими симптомами, которые наблюдаются в момент смерти, являются сложности с дыханием, бессонница, тошнота, проблемы с кишечником, перечислили они. Данные симптомы обычно становятся менее выраженными по мере угасания жизни. В то же время специалисты отметили, что проблема доступности паллиативной помощи продолжает оставаться актуальной.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые определили, какие сны видят люди перед смертью.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!