Здоровье

Не стоит бояться: ученые выяснили, чувствуют ли люди боль и страдания в момент смерти

Многих людей смерть пугает как процесс, сопряженный с болью и другими страданиями, но австралийские ученые выяснили, что большинство умирает без боли. Исследование специалистов из Университета Вуллонгонга показало, что смерть в сопровождении мучительных симптомов — явление редкое, чаще при этом наблюдаются менее тяжелые проявления, пишет Postimees.

Специалисты констатируют, что в течение последнего десятилетия произошло статистически значимое уменьшение боли и других симптомов, проявляемых в момент окончания человеческой жизни.

«Более 85% пациентов, которые получают паллиативную помощь, не имеют тяжелых симптомов наступающей смерти. Вопреки бытующим представлениям люди в последние дни или часы своей жизни достаточно редко страдают от боли и испытывают меньше неприятных симптомов, чем при развитии своей болезни», — говорится в докладе австралийских ученых.

Согласно данным, полученным ими, среди распространенных симптомов, которые наблюдаются у людей в конце жизни, являются усталость и утрата аппетита. При этом проявление усталости превосходит болезненную симптоматику, и если боль еще возможно купировать препаратами, влиять на другие симптомы проблематично.

«13,3% пациентов перед смертью сообщали о сильном стрессе из-за усталости, 7,4% - о неприятных симптомах боли, 7,1% - о потере аппетита», — рассказали исследователи.

Другими симптомами, которые наблюдаются в момент смерти, являются сложности с дыханием, бессонница, тошнота, проблемы с кишечником, перечислили они. Данные симптомы обычно становятся менее выраженными по мере угасания жизни. В то же время специалисты отметили, что проблема доступности паллиативной помощи продолжает оставаться актуальной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые определили, какие сны видят люди перед смертью.

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