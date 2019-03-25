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Доверие к Путину падает: стало известно, как Крым разделил россиян
В России закончилась эйфория, связанная с аннексией украинского Крыма. Такое мнение высказал «ФАКТАМ» известный политолог Андрей Окара.
«Действительно, крымская эйфория закончилась — ее не оживили даже празднования 5-й годовщины захвата Крыма, а повышение пенсионного возраста стало невероятным ударом по рейтингу власти и лично Путина. И ситуация вокруг Крыма стала за последние годы универсальным моральным камертоном — своеобразным „крымским нравственным императивом“. Крым разделил российское общество на две очень неравные категории: те, которые „Крым-наш“, и те, которые „Крым-не наш“. И даже сложился феномен, который в политологии уже закрепился как устойчивый термин — „посткрымский авторитарный консенсус“. И вот теперь он распадается, доверие к власти падает, запрос на социальную справедливость зашкаливает», — сказал он.
Окара обратил внимание на опросы ВЦИОМ и «Левада-центра», согласно которым большинство россиян считают важнейшими событиями 2018 года открытие Крымского моста и повышение пенсионного возраста.
«И у очень малого количества людей есть осознание причинно-следственной связи между этими двумя событиями. То есть далеко не до всех еще дошло, что за „Крым-наш“ приходится платить — и очень серьезные деньги», — считает он.
По словам политолога, жизнь в регионах России продолжает ухудшаться.
«Но это не сработало и не повлияло. Для людей в регионах, особенно в деревнях и в райцентрах, жизнь все ужаснее, а пенсия для многих — последняя соломинка. Пенсионеры во многих регионах, в местах, далеких от больших городов — это фактически по местным меркам средний класс и даже иногда привилегированное сословие, имеющее гарантированный доход. Ну в Москве, конечно, все иначе», — говорит Окара.
Полный текст интервью политолога Андрея Окары читайте в материале «ФАКТОВ»: Пока Путин готовит Россию к войне, на страну надвигаются хаос и безвластие.
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