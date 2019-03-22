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Украина

Новый "груз 200": в сети показали видео точного удара ВСУ по боевикам на Донбассе

9:13 22 марта 2019 405
Взрыв склада боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали видео ликвидации на Донбассе склада боеприпасов российско-оккупационных войск. Ранее сообщалось, что 20 марта бойцы подразделений Объединенных сил ликвидировали двоих и ранили пятерых боевиков, также были уничтожены склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника.

Видео в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «В результате меткого выстрела были уничтожены склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки», — сообщил он в социальных сетях. Ссылаясь на данные разведки, Анатолий Штефан сообщил, что в результате меткого выстрела были также ликвидированы двое оккупантов и еще трое — ранены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 21 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

Также сообщалось, что боевики обстреляли школу в оккупированном Донецке.

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