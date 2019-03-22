- 9:57 Путин хотел обескровить Украину: раскрыт план Кремля с Донбассом
- 9:44 Поклонники Ким Бэсинджер раскритиковали ее дочь Айрленд Болдуин за снимки в купальнике
- 9:35 Это наглость: Кондратюк резко прошелся по Зеленскому из-за похода в президенты
- 9:32 Кругом пустота: в сети показали ужасающие фото из Донецка
- 9:13 Новый "груз 200": в сети показали видео точного удара ВСУ по боевикам на Донбассе
- 9:11 Сорок святых: что обязательно нужно сделать в этот праздник
- 9:07 Японец прославился удивительными картинами из морепродуктов
- 8:59 Продавец цветов из-за долгов повесился прямо в киоске: подробности жуткого ЧП в Киеве
- 8:56 Португалия – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 8:50 Водителя могли избить: вскрылись новые детали страшного ДТП с маршруткой в Киеве
Новый "груз 200": в сети показали видео точного удара ВСУ по боевикам на Донбассе
В сети показали видео ликвидации на Донбассе склада боеприпасов российско-оккупационных войск. Ранее сообщалось, что 20 марта бойцы подразделений Объединенных сил ликвидировали двоих и ранили пятерых боевиков, также были уничтожены склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника.
Видео в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «В результате меткого выстрела были уничтожены склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки», — сообщил он в социальных сетях. Ссылаясь на данные разведки, Анатолий Штефан сообщил, что в результате меткого выстрела были также ликвидированы двое оккупантов и еще трое — ранены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 21 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения.
Также сообщалось, что боевики обстреляли школу в оккупированном Донецке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»