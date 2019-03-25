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Зеленскому припомнили циничную шутку о войне России против Украины (видео)
Известный украинский комик, кандидат в президенты Владимир Зеленский в 2014 году прямо из Москвы шутил об агрессии России против Украины.
На соответствующее видео обратили внимание пользователи соцсетей.
В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
На видео фрагмент с 04:00
В соцсетях обратили внимание, что к тому времени Россия уже захватила полуостров Крым, а на Донбассе уже шла «русская весна», были захвачены Донецк и Луганск.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Зеленский накануне выборов избегает общения с журналистами, за что его обвинили в трусости. Это связывают с непониманием политических и экономических процессов в стране. Например, в интервью телеканалу «1+1» Зеленский не смог дать ответ, как планирует возвращать Крым и Донбасс, если таки победит на выборах.
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