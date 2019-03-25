26.81 / 27.09 30.24 / 30.80
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленскому припомнили циничную шутку о войне России против Украины (видео)

9:41 25 марта 2019 493
Владимир Зеленский
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Известный украинский комик, кандидат в президенты Владимир Зеленский в 2014 году прямо из Москвы шутил об агрессии России против Украины.

На соответствующее видео обратили внимание пользователи соцсетей.

В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».

На видео фрагмент с 04:00

В соцсетях обратили внимание, что к тому времени Россия уже захватила полуостров Крым, а на Донбассе уже шла «русская весна», были захвачены Донецк и Луганск.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Зеленский накануне выборов избегает общения с журналистами, за что его обвинили в трусости. Это связывают с непониманием политических и экономических процессов в стране. Например, в интервью телеканалу «1+1» Зеленский не смог дать ответ, как планирует возвращать Крым и Донбасс, если таки победит на выборах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Киев
+6

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины