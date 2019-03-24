Зеленский не смог ответить, как будет возвращать Крым и Донбасс (видео)

Политика

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос как он будет возвращать Крым и Донбасс. Такой вопрос ему задала ведущая Алла Мазур в эфире телеканала «1+1».

«Если мы победим, это будет… Первый шаг — возвращение Крыма! Почему? Я считаю, что возвращение Крыма, честно (может быть, кто-то сейчас расстроится) может быть только после того, как смениться власть в России! Своим примером, если мы поменяем эту власть, мы покажем: так может быть! Такие как мы новые приходят, а значит можно и у нас так!», — ответил он на вопрос, как он будет возвращать Крым.

Также он не смог внятно объяснить свою стратегию возвращения Донбасса.

«Что касается Донбасса… Вы знаете, здесь есть несколько путей! Первый — дипломатический… Мы понимаем, что у нас есть Минские договоренности… Все говорят, что они не работают… Конечно, нужно продолжать минский процесс… Хотелось бы его расширить! Добавить представителей США и Великобритании! Мне кажется, что номер один, что должно быть — это серьезная информационная война на временно оккупированных территориях Донбасса! Нужен русскоязычный телеканал, который вещает на территорию Донбасса!» — сказал Зеленский в ответ на вопрос, как он будет возвращать Донбасс в случае избрания президентом.

Как писали «ФАКТЫ», ранее кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского потроллили за его отказ от прямого общения с журналистами в пользу уютного интервью у него дома. Известный украинский журналист Соня Кошкина назвала такое решение Ze-команды «трусостью».

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