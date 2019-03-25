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Как после бомбежки: в сети показали фото из оккупированного Иловайска
В социальных сетях показали свежие фотографии, сделанные на вокзале некогда крупного железнодорожного узла — Иловайска (Донецкая область). Почти через пять лет после жестоких боев за этот город с российскими оккупантами там все выглядит так, как будто боевые действия происходили буквально вчера.
Фотографии с разрушающимися железнодорожными составами в Twitter выложил блогер Necro Manser.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали видео о том, как утром во время начала работы пункта пропуска «Станица Луганская» (в Луганской области) со стороны оккупированной «русским миром» территории огромная толпа людей бежит, чтобы занять очередь на паспортный контроль для пересечения линии разграничения на Донбассе.
Также в социальных сетях показали новые фото из оккупированного Донецка. На фото видно рынок возле ЖД вокзала Донецка с практически пустующими рядами.
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