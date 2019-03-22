«Бегут кормить Украину»: сеть взбудоражило видео с КПВВ на Донбассе

Общество

В сети опубликовали видео о том, как утром во время начала работы пункта пропуска «Станица Луганская» (в Луганской области) со стороны оккупированной «русским миром» территории огромная толпа людей бежит, чтобы занять очередь на паспортный контроль для пересечения линии разграничения на Донбассе.

Отметим, в Луганской области попасть на свободную территории Украины можно только через единственный пешеходный пункт пропуска. Людям, а большинство из них пенсионеры, приходится затемно добираться до КП боевиков, чтобы в 6 утра в первых рядах оказаться на украинском КПВВ. Однако не только те, кто едет за своей пенсией, спешат к открытию. На несчастье расцвел бизнес. Молодежь, не имеющая работы, с тележками занимается переносом грузов через аварийный мост в районе пункта пропуска. И в «забеге», конечно, опережает пенсионеров.

В ролике, который опубликовал в Twitter блогер NecroMancer, видно, что впереди толпы к украинским модулям бегут молодые парни с тележками.

«А так выглядит забег во время утреннего открытия на КПВВ «СтаницаЛуганская"(когда точно снято, сказать сложно, в первых рядах бегут «тележечники»)», — написал он.

Видео бурно обсуждают подписчики блогера. Комментарии разные: от негодующих и злорадных, до понимающих и сочувствующих тем, кто по разным причинам не смог покинуть оккупированную территорию, оказался заложником и вынужден выживать, не зная, будет ли у него новый день.

«Голод не тётка, и все по барабану, что Родину просрали за кусок обещанного счастья!»

«На дыро-рехверендум тоже так бежали».

«Бегут кормить Украину».

«Странная толпа молодых людей. Со стороны Луганска идут в основном пенсионеры. Молодые есть, но их не так много﻿».

«Люди из восточной Германии бегут в западную, когда стену разрушили. Жизнь в совке была прекрасная, а в западной Германии фу плохая».﻿

«Галопом валять в Україну за харчами і пенсіями. А ще пару років тому ходили з прапорами Росії та лугандону. Жалюгідне видовище».﻿

«Змагання — хто швидше добіжить до фашистів тому цукерочку».

«Что хотели люди, то и получили. Разговоры о том, что хотели чего-то другого не состоятельны. Хотели именно страданий, стойла, крови, грязи и беззакония».

«Это перспективы для всех любителей русского мира!"﻿

«Сєпарня в масі своїй боїться їхати на велику землю, ті хто перетинає (молодь) 90% проукраїнські, пенсіонери — рівно наполовину».

«Украинской власти нужно проявить гуманизм и прекратить этот верблюжий промысел! Только за пенсией!»

«Уже через все КПВВ в день пересекает 42 тысячи человек. Видеть, а тем более ощущать на себе-это жесть. Я тоже с 2015 не бываю дома в Донецке. Это унизительно. Душа болит. Кого благодарить?»

Как сообщали «ФАКТЫ», на оккупированной части Луганской области боевики застрелили мирного жителя — пастуха, который пас на поле стадо. Чтобы скрыть это, убийцы закопали тело мужчины в ближайшей лесопосадке. А на днях в Луганске ночью подорвали автомобиль.

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