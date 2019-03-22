Общество

Кругом пустота: в сети показали ужасающие фото из Донецка

В сети показали новые фото из оккупированного Донецка. На фото видно рынок возле ЖД вокзала Донецка с практически пустующими рядами.

«А эти ряды делали для малого бизнеса на ЖД вокзале Донецка. Можете сами убедится как здесь стало оживлённо с приходом русского мира», — пишут в Twitter.

«Вспоминаю вокзал в Симферополе. Теперь мертвый (((«, — добавляет еще один пользователь.

«Раньше, от количества людей, можно было потерять друг друга на расстоянии пяти метров», — вспоминает третий.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в сети показали впечатляющее фото «сыросодержащего» продукта, которым торгуют в магазинах на оккупированном Донбассе. Что-то, отдаленно напоминающее по форме плавленый сырок, было сплошь покрыто толстым слоем зеленой плесени.

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