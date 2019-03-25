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Общество

Синоптик предупредила о мокром снеге: какая погода ждет украинцев на этой неделе

11:34 25 марта 2019 77
Синоптик предупредила о мокром снеге: какая погода ждет украинцев на этой неделе
Инф. «ФАКТОВ»

На текущей неделе украинцев ожидают очередные «температурные качели». Ранее сообщалось, что в ближайшие дни существенное потепление не ожидается.

«Пока что — умеренное тепло. Днем +6+12 градусов. Во вторник, 26 марта, местами (кроме центра) ожидается небольшой дождь», — сообщает синоптик Наталья Диденко. А вот в среду, 27 марта ощутимо похолодает — местами ожидается мокрый снег и сильный ветер. На западе и на юге — без существенных осадков. Температура воздуха снизится до + 3 + 6 градусов, на юге будет теплее — до + 7 + 10 градусов.

По прогнозам синоптика, потепление и прояснение начнется с пятницы, 29 марта. «А в течение 30−31 марта практически повсеместно будет солнечно и + 10 + 15 градусов», — обещает Наталья Диденко.

Что же касается погоды в столице, то во вторник, 26 марта, в Киеве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура достигнет 7 градусов тепла. В среду, 27 марта, похолодает до +4 градусов, возможен мокрый снег. В четверг, 28 марта, будет без осадков, а в субботу-воскресенье в Киеве будет солнечно и тепло — до + 12 + 15 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики обещали потепление с 29 марта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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