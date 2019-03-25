Юрий Деревянко поддержал автопробег за доступные авто в Харькове (фото)

Украина

Народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге за растаможку за 10% от стоимости автомобиля, который состоялся в Харькове.

В акции приняли участие более 50 машин, колонна участников растянулась на несколько километров. Активисты утверждают, что поддерживают людей, которые еще не успели растаможить свои машины и не в состоянии это сделать по «драконовскими» тарифам, установленным властью.

Кандидат в президенты от партии «ВОЛЯ» Юрий Деревянко подчеркнул, что речь идет не только об автомобилях с европейской регистрацией, но и обо всех автомобилях, ведь каждый украинец должен получить возможность приобрести авто или поменять старый автомобиль на новый.

«Наша воля — 10-процентная растаможка. Это единые, одинаковые условия для всех граждан Украины. Мы на пороге больших перемен в стране. А это значит, что чем больше граждан Украины имеют четкую единую позицию, тем больше политики на всех нас будут обращать внимание», — подчеркнул Деревянко.

Во время мероприятия Юрий Деревянко подчеркнул, что законы о растаможивании, которые были приняты в прошлом году, не решили проблемы авто с еврорегистрацей, а только еще больше ее усугубили. Политик напомнил, что вместе с автомобилистами разработал два законопроекта, №№ 9518 и 9519, которые внедряют единое правило для всех украинцев: растаможка — 10 процентов от стоимости автомобиля плюс оплата Пенсионному фонду при перерегистрации и все.

«Это означает, что в государственный бюджет по нашим законам в течение одного года поступит 23 миллиарда гривен, из них 14,2 млрд гривен — от растаможивания и более 8 млрд грн — это НДС и акциз с топлива, которое эти автомобили потребляют за один год», — посчитал Юрий Деревянко.

По словам Деревянко, автомобиль — это не роскошь, а средство для каждого жителя Украины быть экономически активным, зарабатывать деньги себе и своей семье.

По мнению политика, если граждан Украины заставят избавиться от своих машин, местные бюджеты недополучат значительные средства.

Напомним, 31 января Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты № 9518 и № 9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля. Соответствующие изменения депутат предлагает внести в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, сообщила пресс-служба нардепа. Соавторами законопроектов стали более 80 представителей инициативных групп из большинства регионов Украины.

Ранее автопробеги за доступные авто при участии Юрия Деревянко состоялись в Полтаве, Кременчуге, Виннице, Одессе, Чернигове и Львове.

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