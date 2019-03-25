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Зима вернулась: Карпаты снова засыпало снегом (фото)
В украинских Карпатах пошел снег. В сети показали фото горы поп Иван. Видимость в районе горы составляет не более 20 метров, сообщает страница Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
«По состоянию на 7:30
Как писали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке 23 марта также выпал снег. Фото погодной аномалии жители оккупированного города опубликовали в соцсетях. В кадрах город выглядит серым и блеклым, и создается впечатление, что на улицы снова вернулась зима.
Отметим, что на текущей неделе украинцев ожидают очередные «температурные качели». В некоторых областях возможен мокрый снег.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!