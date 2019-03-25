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Украина

Зима вернулась: Карпаты снова засыпало снегом (фото)

13:55 25 марта 2019 200
Карпаты
Инф. «ФАКТОВ»

В украинских Карпатах пошел снег. В сети показали фото горы поп Иван. Видимость в районе горы составляет не более 20 метров, сообщает страница Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

«По состоянию на 7:30 25.03.19 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Идет снег. Ветер юго-западный 6 м/с. Температура воздуха -1 ° С», — говорится в сообщении поста.

Как писали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке 23 марта также выпал снег. Фото погодной аномалии жители оккупированного города опубликовали в соцсетях. В кадрах город выглядит серым и блеклым, и создается впечатление, что на улицы снова вернулась зима.

Отметим, что на текущей неделе украинцев ожидают очередные «температурные качели». В некоторых областях возможен мокрый снег.

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