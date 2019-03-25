Общество

С 26 марта МАУ вводят плату за популярную услугу в самолетах

Смена места в салоне самолетов авиакомпании МАУ во время онлайн-регистрации будет платная. Нововведение вступает в силу со вторника, 26 марта. Ранее сообщалось, что авиаперевозчик разрешил пассажирам заказывать перевозку в салоне не более одной дополнительной вещи.

Как сообщает «Лига», размер сбора зависит от направления полета и расположения кресла в салоне самолета. Так, для внутренних рейсов услуга по смене места будет стоить от 3 до 11 евро, для международных среднемагистральных — от 4 до 15 евро, для дальнемагистральных — от 9 до 40 евро. Если же одно бронирование включает нескольких пассажиров, то система посадит их рядом.

Также в компании рассматривают возможность увеличения периода онлайн-регистрации для пассажиров экономического класса с 48 до 78 часов до вылета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», венгерский лоукостер Wizz Air изменил правила бесплатного провоза ручной клади, уменьшив габариты вещей, перевозка которых включена в билет. Одновременно Wizz Air ввел новую норму платного провоза багажа 10 кг с ценой перевозки от 7 евро.



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