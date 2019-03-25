Житейские истории

— Когда осенью 2014 года я воевал в Донецком аэропорту, очень надеялся, что вернусь оттуда целым и невредимым, — говорит «киборг», доброволец из «Правого сектора» 31-летний Александр Чуб. — Мысль о тяжелом ранении и последующей инвалидности гнал от себя — не представлял, как с этим смогу жить. Но недаром говорят: случается то, чего больше всего боишься. Я получил серьезное ранение. Это произошло так: противник начал сильный обстрел из танков, мы отходили (я шел замыкающим), в это время осколок танкового снаряда попал мне в ногу выше берца. Как затем объяснили врачи, он раздробил кость. Я оставался в сознании. Наложил жгут (я был стрелком-санитаром), сделал это быстро, так что много крови не потерял. Ребята оттащили меня в более-менее безопасное место, наложили шину. Тогда было много раненых… О боях за ДАП осенью 2014 года читайте также в публикации «Внешне наши бойцы, удерживающие аэропорт, действительно напоминают киборгов»

— Спустя время я понял, что с инвалидностью жизнь не кончается (хотя во время лечения, конечно, случались сложные периоды), — продолжает Александр. — Примерно через десять месяцев после ранения сел на велосипед (тогда я еще ходил с палочкой: привязывал ее к раме и катался). Отправился на Трахтемировский полуостров на берегу Днепра в Каневском районе Черкасской области, ездил на велосипеде по холмам, разрабатывал ногу. Получил тогда по электронной почте из Америки неожиданное письмо, из которого узнал, что у меня есть возможность поехать в США — благодаря режиссеру Леониду Кантеру (он ушел из жизни в 36 лет. — Авт.). Он снял документальный фильм «Добровольцi Божої Чоти» о том, как бойцы «Правого сектора» воюют в Песках (поселок на окраине Донецка) и в Донецком аэропорту. Я попал в объектив в аэропорту, а затем дал съемочной группе интервью после ранения. Оказалось, на премьере фильма в Соединенных Штатах Леонид выставил на аукцион мой портрет, который сам же и написал. За вырученные таким образом 800 долларов он купил мне классный велосипед. На сборы мне отводилось три дня.

Я, конечно, с радостью отправился в дорогу. На велосипеде пересек США с востока на запад. Стартовал в городе Ки-Уэст (штат Флорида). Мне тогда написала подруга из города Тампа, пригласила на встречу с членами местной украинской диаспоры. Я показал им фильм (Леонид Кантер дал мне копию), и стало ясно, что в путешествии можно вести просветительскую работу — рассказывать американцам правду о войне в Украине. Я проехал по США порядка десяти тысяч километров, со счету сбился, сколько раз устраивал киносеансы.



* Александр на велосипеде пересек США с востока на запад

— Путешествия — моя страсть, — говорит Александр. — Когда вернулся из Америки в Украину, отправился в сплав на лодке по речке Десна. В селе Кладьковка остановился возле детского лагеря, в котором довелось отдыхать в школьные годы. Помнится, там было скучновато. И у меня возникла идея создать лагерь с насыщенной увлекательной программой. У девчат из социальной службы нашего батальона была подобная задумка. С помощью друзей удалось ее реализовать.

— Дети в вашем лагере живут в палатках? — спрашиваю у Александра Чуба.

— Нет, в стационарных помещениях на базе «Кузня Уніж», созданной еще до войны моим товарищем Владом Кириченко в очень красивом месте на берегу Днестра на территории живописного Днестровского каньона (одно из семи чудес Украины) возле села Униж (это на административной границе Ивано-Франковской и Тернопольской областей). Некогда на месте этой базы находилась то ли ферма, то ли машинно-тракторная станция. Влад занимается издательским бизнесом. Лет десять назад он выкупил эти давно пустовавшие строения и создал здесь многофункциональный общественный центр. До войны там проводились различные фестивали, организовывались детские лагеря. Когда возникла необходимость, здесь проходили военную подготовку будущие бойцы. После окончания активной фазы российско-украинской войны «Кузня Унiж» вновь сталa культурно-оздоровительным центром.

Для размещения спортивно-патриотического лагеря для детей (мы назвали его «Строкаті єноти») там есть «кораблик» — летний корпус, вмещающий сто человек. В нем две большие спальни — для мальчиков и девочек. Плюс блок для инструкторов. Еще имеется комната карантина — на тот случай, если кто-нибудь вдруг заболеет. «Кораблик» не отапливается. Но мы можем проводить смены и зимой — для этого есть корпус с отоплением. Правда, в нем не так много мест — рассчитан на 40 человек.

Первый лагерь я с друзьями организовал в 2016 году. Смена продолжалась 12 дней. Тогда у нас отдохнули 54 школьника. Мы с ними сплавлялись по Днестру, дети осваивали альпинистскую технику на скалодроме, проходили полосу препятствий, учились азам выживания в экстремальных условиях…

Вскоре после этого мне предложили поучаствовать в соревнованиях среди бойцов, получивших ранения. Эта история заняла целый год, который я посвятил тренировкам. Возобновил проведение детских лагерей только в 2018 году. В программе — основы горного туризма, походы, сплавы по реке, занятия спортом, рисованием, лепкой, уроки истории Украины… К нам в лагерь неоднократно приезжали американцы украинского происхождения. У меня есть задумка, чтобы они занимались с детьми английским.



* Александр Чуб воевал в рядах «Правого сектора»

— В вашем лагере ребята сами себе готовят еду?

— Для этого у нас есть повар. Обустроена стационарная кухня. В том, чтобы дети сами готовили, есть рациональное зерно. Однако это отнимало бы слишком много времени. Кстати, у нас проводятся уроки по приготовлению вареников, пиццы, некоторых других популярных блюд.

А вот когда мы ходим в туристические походы, дети готовят сами. Делают они это под руководством одного из наших опытных инструкторов.

— Ребятам у вас нравится?

— Да, в этом я не сомневаюсь. Ведь у нас нет ни малейшей казенщины, которой славятся лагеря советского типа. Нередко родители мне звонят с вопросами, почему нет звонков от их детей. А дело в том, что ребята загружены увлекательными делами. Впрочем, было двое детей, которым у нас не нравилось. Они изначально не хотели ехать в лагерь, и родителям пришлось их забрать. По окончании смен мы просим детей написать свои отзывы, чтобы мы знали, что можно было бы улучшить.

— С какого возраста принимаете ребят в лагерь?

— Формально с девяти и до 18. Но главный принцип отбора — не столько возраст, сколько самостоятельность ребенка. Водить каждого за ручку нет возможности: на 50—60 детей в летней смене у нас десять инструкторов. Кстати, ребята распределены по «роям», в каждом из которых по 10—15 человек («рiй» — это первичное звено в скаутских организациях, которое использовалось и у бойцов УПА). В минувшем году в каждом «рою» были дети разного возраста — старшие поддерживают младших, помогают им и инструктору.



* Сплав по Днестру — часть программы летнего лагеря, организованного Александром Чубом

— Какие у вас цены?

— Полная стоимость путевки на десятидневную рождественскую смену, которую мы провели минувшей зимой, составляла пять тысяч гривен. Для детей участников боевых действий — три с половиной тысячи. А детей раненых и погибших бойцов мы берем бесплатно.

Замечу, что наши расценки существенно ниже, чем в других лагерях, — за счет помощи, которую оказывают мои друзья. Например, автобусы от железнодорожной станции до лагеря для нас организовывает местный «Союз ветеранов АТО», туристическое и спортивное снаряжение друзья дают либо со значительной скидкой, либо бесплатно. За аренду базы я плачу минимум.

— Инструкторы в вашем лагере получают зарплату?

— Да, ведь им нужно за что-то жить. Я окончил курсы для ветеранов АТО в Киевской школе экономики. Так что финансовую часть работы лагеря просчитываю по всем правилам ведения бизнеса. В минусе не остаюсь. Ту небольшую прибыль, которую зарабатывает лагерь, на себя не трачу — деньги идут на развитие этого социального проекта.

— За счет чего живете?

— Как инвалид войны получаю пенсию. Это деньги налогоплательщиков. Я хочу отблагодарить общество за то, что оно выплачивает мне эти средства, конкретными полезными делами — организацией детских лагерей с содержательной спортивной и патриотической программой. Кстати, в ней делается акцент на туризме, который, кроме прочего, прививает любовь к Украине: в походах ребята своими глазами видят, какая красивая у нас страна, как много хороших людей в ней живет.

Конечно, пенсии мне на все не хватает. Поэтому я периодически подрабатываю — в большинстве случаев в качестве инструктора по туризму.



* В программе спортивно-патриотического лагеря — основы горного туризма, походы, сплавы по реке, занятия спортом, рисованием, лепкой, уроки истории Украины

— Давно занимаетесь туризмом?

— С 17 лет — с тех пор, как приехал на учебу в Киев. Вначале путешествовал по Украине (пешком и автостопом), потом — за рубежом. Чтобы совместить увлечение с заработком, даже стал моряком — участвовал в двух плаваниях. В последнем из них наше судно захватили пираты.

— Где это произошло?

— В Атлантическом океане, недалеко от границы Камеруна и Нигерии. Это было в конце 2013 года. Наше судно обслуживало нефтяные вышки. ЧП произошло ночью. На веслах (чтобы шум двигателя не привлек наше внимание) лодка бандитов подобралась к судну. Локатор ее не заметил, поскольку она деревянная — у пиратов все продумано.

Я в это время как раз сдал свою вахту и пошел спать. Вдруг объявили тревогу. Оказалось, около десяти чернокожих пиратов взобрались на борт. По инструкции экипаж должен был укрыться в машинном отделении и задраить за собой люки. Тогда мы были бы практически недосягаемы для злоумышленников. Но им удалось захватить капитана и старшего механика (грека, не понявшего, очевидно, команды, отданной на русском языке). Для бандитов захватить капитана — это все равно, что выиграть джекпот. Дело в том, что с продажей груза много возни. Самое выгодное для них — потребовать выкуп за капитана и, как в этом случае, старшего механика. За них пиратам были заплачены 120 тысяч долларов. Из-за инцидента с захватом судна я пропустил Евромайдан. Ну, а на войну успел.

— Сколько смен планируете провести в лагере предстоящим летом?

— Как минимум четыре. С 17 по 26 июня проведем смену для детей в возрасте от девяти до тринадцати лет. Впрочем, можем взять на эту смену и подростков старше тринадцати — они станут «роевыми», будут помогать инструкторам (на эту роль уже есть несколько претендентов). Стоимость путевки — 5000 гривен.

С 8 по 17 июля будет заезд для детей участников АТО, который финансирует Министерство молодежи и спорта Украины. По требованию министерства на эту смену возьмем ребят, которым уже исполнилось 13 лет.

С 29 июля по 7 августа будет смена для желающих в возрасте от девяти до 16 лет. Стоимость путевки — 9000 гривен.

С 13 по 22 августа проведем смену с программой усиленной спортивной подготовки. Этот заезд рассчитан на детей от 12 до 18 лет. Стоимость путевки — 5000 гривен.

На День независимости хотим провести слет участников предыдущих смен.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ветеране АТО, который, вернувшись с фронта, занялся необычным бизнесом — делает уникальные куклы: «Когда я на улице продаю „младенца“, прохожие цепенеют».

Фото со страницы Александра Чуба в Facebook

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