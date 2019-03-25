26.84 / 27.10 30.30 / 30.78
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Главарь "ДНР" рассказал о встречах с Ахметовым

16:57 25 марта 2019 685
Пушилин
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Об этом ставленник Кремля Денис Пушилин заявил российскому изданию nakanune.ru, журналисты которого расспросили его о событиях весны 2014 года и о том, как фейковая республика живет сейчас.

Корреспондент задал вопрос: «Как вам удалось в те дни убедить Рината Ахметова не противодействовать вам? Что вы ему сказали?» (речь о митингах и захвате административных зданий в Донецке). «Нас не воспринимали всерьёз», — сразу признался Пушилин.

Читайте также: «Русский мир» во всей красе: народ возмущен, что с оккупированного Донбасса вывозят муку в Россию

«Ахметов считал, что управляет тут всем. Встреч с ним было достаточно много. Он убеждал нас, что за ним стоят серьезные ресурсы: 300 тысяч сотрудников предприятий и 7 тысяч человек вооруженной охраны. Мы ему говорили: «Да, у вас большие возможности, мы все понимаем, но 300 тысяч сотрудников — не ваши рабы, неправильно их считать своими сторонниками. А что касается вооруженной охраны, то это, конечно, серьёзный ресурс, но одно дело, когда ты охраняешь и понимаешь, что ничего тебе не угрожает, и твоим внутренним ощущениям ничего не противоречит, и другое дело, когда есть угроза жизни, да ещё и внутренний голос тянет тебя в другую сторону. Примерно это мы ему и говорили, очень аккуратно и дипломатично», — объяснил главарь недореспублики.

В этом интервью он еще рассказал, что «пенсии жителей „ДНР“, увы, очень скромные», что «большое количество продуктов завозится» и т. д.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пушилин боится повторения участи ликвидированного Захарченко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

Киев
+7

Ветер: 2 м/с  3
Давление: 742 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины