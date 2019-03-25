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Главарь "ДНР" рассказал о встречах с Ахметовым
Об этом ставленник Кремля Денис Пушилин заявил российскому изданию nakanune.ru, журналисты которого расспросили его о событиях весны 2014 года и о том, как фейковая республика живет сейчас.
Корреспондент задал вопрос: «Как вам удалось в те дни убедить Рината Ахметова не противодействовать вам? Что вы ему сказали?» (речь о митингах и захвате административных зданий в Донецке). «Нас не воспринимали всерьёз», — сразу признался Пушилин.
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«Ахметов считал, что управляет тут всем. Встреч с ним было достаточно много. Он убеждал нас, что за ним стоят серьезные ресурсы: 300 тысяч сотрудников предприятий и 7 тысяч человек вооруженной охраны. Мы ему говорили: «Да, у вас большие возможности, мы все понимаем, но 300 тысяч сотрудников — не ваши рабы, неправильно их считать своими сторонниками. А что касается вооруженной охраны, то это, конечно, серьёзный ресурс, но одно дело, когда ты охраняешь и понимаешь, что ничего тебе не угрожает, и твоим внутренним ощущениям ничего не противоречит, и другое дело, когда есть угроза жизни, да ещё и внутренний голос тянет тебя в другую сторону. Примерно это мы ему и говорили, очень аккуратно и дипломатично», — объяснил главарь недореспублики.
В этом интервью он еще рассказал, что «пенсии жителей „ДНР“, увы, очень скромные», что «большое количество продуктов завозится»
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пушилин боится повторения участи ликвидированного Захарченко.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!