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"Русский мир" во всей красе: народ возмущен, что с оккупированного Донбасса вывозят муку в Россию

12:35 19 марта 2019   937
мука
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Реакция жителей так называемой «ДНР» на сообщения «властей» о том, что аграрии недореспублики приступили к посевным работам, оказалась жесткой.

Дело в том, что на неконтролируемой территории постоянно растут цены на продукты: хлеб, молоко, мясо, овощи, фрукты. А в заверения главарей «Л/ДНР» о том, что благосостояние народа растет, уже давно никто не верит: предприятия не работают, все разграблено, перспектив никаких. Оккупанты вывозят в Россию все: уголь, металл, оборудование. И, как оказалось, даже муку.

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Вот что написал житель оккупированного Тореза, комментируя новость о начале посевной: «Я половину живности вырезал из-за такой стоимости зерновых. Что-то золотой она выходит. В октябре был на мельнице. Спрашиваю: „Пшеница есть?“ Сторож говорит: „Нет“. Смотрю, подъезжает 20-тонник, загруженный пшеницей. Спрашиваю: „А это?“ А он: „Так это в муку и в Россию, там она дороже и выгодней“. Мораль такова: как хотят, так и вертят нас, а мы ведемся». «Все никак не нажрутся,» — возмущаются люди, комментируя крик души мужчины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «Л/ДНР» массово бегут на мирную территорию Украины.

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