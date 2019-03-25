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Украинцам массово рассылают смс-ки с предупреждением о "третьем Майдане" и американском десанте в Украине
За неделю до выборов президента украинцы массово начали получать анонимную рассылку смс-сообщений о третьем Майдане и американском десанте в Киев. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.
Он отметил, что в информационном полев последнее время на полную мощь используется количество грязи и манипулятивных технологий, которые очень часто отвечают интересам третьей стороны. Делается это с одной целью — дестабилизировать ситуацию в стране и дезориентировать отдельные социальные группы и общество в целом.
«В последние дни много пограничников, а возможно, что и других граждан, начали получать смс провокационного содержания от неустановленных лиц. В сообщениях говорится о якобы тайном прибытии в Киев «американского спецназа», что вопрос «Майдана 3.0» уже решен и не имеет смысла служить, так как «за вас все уже порешали», — передает Слободян содержание СМС-сообщений.
«Государственная пограничная служба официально заявляет, что ни один американский или любой другой спецназ в Украину не прибывал. Пограничники находятся на своих рабочих местах и позициях и добросовестно и спокойно выполняют возложенные на них народом Украины обязанности. Не стоит поддаваться провокациям и панике. А в случае, если подобные смс приходят и вам на телефон — сообщайте в компетентные правоохранительные органы. Думаю, источники этих „сообщений“ будут установлены довольно быстро», — добавляет военнослужащий.
Напомним, «власти ЛДНР» на временно оккупированных территориях Донбасса активизировали меры по недопущению участия граждан в выборах президента Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», по словам первого заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, полиция располагает информацией о прибытии в нашу страну во время президентстких выборов 31 марта «воров в законе».
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