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В Одессе одним «авторитетом» стало меньше: скончался легендарный «Бацилла»
В понедельник, 25 марта, в Одессе ушел из жизни бизнесмен Александр Николаевский, более известный в криминальном мире под кличкой «Бацилла». Он, одиозный представитель «лихих девяностых», входил в число наиболее влиятельных «авторитетов». Не только в регионе, а и в бывшем СССР. Обладал мощными связями в Москве и Киеве. Не раз выезжал «на дело» в дальнее зарубежье, в частности, в ФРГ, Польшу.
Начинал «профессиональную» деятельность в известном формировании Виктора Куливара (Карабаса), после убийства которого организовал свою бригаду, костяк которой составляли спортсмены-силовики — боксеры и борцы.
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Достаточно вспомнить, что, являясь лидером ОПГ, Бацилла участвовал в откровенных разбоях, грабежах и рэкете. Первый тюремный срок (4 года) получил, когда вместе со своими подручными в Кишиневе, переодевшись в сотрудников милиции, устроили «обыск» у коллеги и «изъяли» у него все ценные вещи.
Судим он был неоднократно, но всякий раз, выходя из мест не столь отдаленных, вновь возвращался «на круги своя». Со временем оброс необходимыми связями в так называемых деловых кругах и даже курировал отдельные транспортные потоки. Позднее занимался импортом зерна и контролировал ряд брокерских фирм на таможне.
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Боле того, со своими друзьями-соратниками имел влияние на местный политический бомонд. В последние годы фактически отошел от активного участия в «бизнес- делах». Однако оставался деятельным, физически крепким, по привычке занимался боксом и пауэрлифтингом.
Вместе с тем скончался от острой сердечной недостаточности, на 64 году жизни.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция Украины располагает информацией о прибытии в нашу страну во время президентстких выборов 31 марта «воров в законе». Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
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