«Держать порох сухим»: Порошенко призвал украинцев быть готовыми к отражению путинской агрессии

Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина должна быть готовой в любой момент дать отпор российским войскам. Об этом глава государства сказал во время интервью «Прямому».

«Пока продолжается агрессия России, мы должны держать порох сухим, должны держать наготове оружие, чтобы дать отпор тем многочисленным дивизиям, которые Путин расположил вдоль нашей границы», — отметил президент.

Также глава государства отметил, что сегодня ВСУ уже выполняют важные задачи для НАТО не просто защищая суверенитет и независимость Украины, но и, фактически, защищая восточный фланг Североатлантического Альянса.

«На сегодня ВСУ уже выполняют важные задачи для НАТО не просто защищая суверенитет и независимость Украины, но и, фактически, защищая восточный фланг НАТО. Это понимают и ценят наши партнеры из Альянса», — сказал глава государства.

Кроме того, Порошенко отметил, что за будущее Украины отдали жизни тысячи военных, гражданских, а также героев Небесной сотни, поэтому украинцы должны ответственно подходить к стоящему перед ними и страной выбору.

«2959 воинов отдали свою жизнь, чтобы мы сейчас имели возможность строить Украину. А еще — жизнь Героев Небесной сотни. А еще — тысячи погибших гражданских. И мы не имеем право об этом забывать. Нужно ответственно подходить к выбору, который сейчас стоит перед Украиной», — подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшие пять лет Украина пройдет точку невозврата к прошлому. Он подчеркнул, что хотя Украина за последние пять лет не прошла точку невозврата, однако сделала много на этом пути и немного приблизилась к членству в Европейском союзе, а также к членству в НАТО.

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