Здоровье

Не только мышцы: названы несложные упражнения для улучшения потенции мужчин

В обществе сложилось мнение, что на потенцию можно влиять только лекарствами и питанием. Но научно доказано, что физические упражнения прокачивают и растягивают мышцы дна таза, пресса, бедер. Следовательно, они повлияют и на сексуальную функцию организма.

Российский ресурс собрал самые несложные и не занимающие много времени универсальные упражнения. Противопоказаний у них, в отличие от таблеток, практически нет.

Упражнение Кегеля подходит не только женщинам

Тренировка Кегеля у многих ассоциируется с женской подборкой движений, но это не так. Мышцы тазового дна у обоих полов имеют общие функции. Но у мужчин задействована еще и луковично-губчатая мышца, охватывающая основание пениса и отвечающая за устойчивую эрекцию.

Упражнения нужно делать 30−50 раз по 2−3 подхода за день и эффект станет заметен уже через неделю. Главное движение тренировки — сокращение мышц тазового дна и удерживание их в напряженном состоянии на протяжении 5 секунд. Однако есть множество вариаций: со сжиманием и удержанием мышц ануса, ягодичным «мостиком», поднятием ног.

Кундалини-йога поможет накоплению энергии

Слово «потенция» с латинского языка переводится как «мощь». Упражнения Кундалини-йоги (крийи) сосредоточивают всю энергию и задействуют разные группы мышц. Особенно эффективны сжатия в Шавасане.

Нужно лечь на спину, резко подтянуть колени к груди, руками их прижать к животу и опустить на пол. Упражнение повторяется 10−15 раз.

Выделительную систему отлично простимулируют покачивания в позе ребенка. Необходимо сесть на пятки, опустить на бедра живот и вытянуть руки вдоль туловища. Движения ягодицами делаются на протяжении 15−20 минут.

Аэробика приведет тело в тонус

Для эрекции важен хороший кровоток. Особенность упражнений в том, что их вы можете совмещать с повседневными делами, ведь к ним относятся бег, быстрая ходьба, подъем по ступенькам, катание на велосипеде.

Аэробика также укрепит мышцы, ответственные за дыхание, сердце и скелетные группы. Но такая тренировка за счет несильных нагрузок требует больше времени — минимум полчаса в день.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», для мужской потенции нашли новый заменитель виагры и сиалиса. В частности, результаты исследования, которое провели ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания), показали, что инъекции вещества кисспептина, играющего ключевую роль в работе репродуктивной системы человека, усиливают у мужчин желание заниматься сексом и приводят к высокой эрекции.

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