Украина

«Прекрасно быть в одной команде»: Тимошенко допускает союз с Гриценко (видео)

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что могла бы быть в одой демократической команде с другим кандидатом — Анатолием Гриценко. Об этом она сказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной демократической команде после политических гонок», — сказала украинский политик.

По словам Юлии Тимошенко, Анатолий Гриценко — серьезный политик, достаточно умный человек.

«И может быть по-разному: мы можем после всех политических гонки с ними быть или вместе, в одной демократической команде (это было бы прекрасно), или мы можем быть оппонентами», — добавила она.

Но и в первом, и во втором случае Тимошенко рассчитывает на «европейское сотрудничество» или «цивилизованную европейскую конкуренцию».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне президентских выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», КМИС и Центра Разумкова. В частности, согласно полученным данным, лидером президентского рейтинга является Зеленский, которого готовы поддержать 27,7% среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать 31 марта. Вторую и третью позицию делят Тимошенко — 16,6% и Порошенко — 16,4%. Далее идут Анатолий Гриценко — 9,7%, Юрий Бойко — 8,4%, Олег Ляшко — 5,3%, Александр Вилкул — 4,0%, Игорь Смешко — 3,7%.

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