В РФ криминальный авторитет Тюля мирил дерущихся в ресторане пьяных силовиков

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Пьяные сотрудники трех российских силовых ведомств устроили массовую драку в развлекательном центре «Уралан» в городе Элиста (республика Калмыкия). Об этом в сообщает «Московский Комсомолец».

По предварительным данным, конфликт произошел вечером в субботу, 23 марта. В нем с одной стороны приняли участие начальник отдела уголовного розыска Элисты, его заместитель и два оперативника. Их оппонентами стали сотрудники регионального управления Следственного комитета России (СКР) и бойцы СОБР.

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В какой-то момент сотрудники уголовного розыска позвали на помощь местного авторитета, известного в криминальных кругах под кличкой Тюля. Он успокоил оппонентов и предложил разрешить конфликт на следующий день. Его стороны назначили встречу неподалеку от кафе у моста на въезде в город.

Утром в воскресенье, 24 марта, на месте встречи собралось порядка 40 человек с обеих сторон. Представителей силовых ведомств пришли поддержать криминальные авторитеты. В какой-то момент разборка обернулась стрельбой из травматического пистолета, одного из участников конфликта избили арматурой. По словам источника издания, позже пострадавшие обратились в больницу под чужими именами.

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Информация о драке появилась в одной из соцсетей и быстро распространилась по всем мессенджерам. В Следственном комитете Калмыкии произошедшее пока не комментируют. Но изданию МК Калмыкия сообщили, что в отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по РК проводится процессуальная проверка информации о конфликте с применением насилия, произошедшем между сотрудниками правоохранительных органов в ночь с 23 на 24 марта в одном из ресторанов города Элисты.

Сообщается, что о данном факте стало известно заместителю начальника полиции по оперативной работе и начальнику УВД. Первый якобы попросил не разглашать факт драки и не поднимать шум, так как в ней участвовали его земляки. И пообещал самостоятельно во всем разобраться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция Украины располагает информацией о прибытии в нашу страну во время президентстких выборов 31 марта «воров в законе». Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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