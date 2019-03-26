- 5:25 Родители Кейт Миддлтон оказались на грани разорения, — СМИ
- 4:50 В РФ криминальный авторитет Тюля мирил дерущихся в ресторане пьяных силовиков
- 4:25 «Прекрасно быть в одной команде»: Тимошенко допускает союз с Гриценко
- 3:55 Не только мышцы: названы несложные упражнения для улучшения потенции мужчин
- 3:05 Гиены против гиеновидных собак: опубликовано интересное видео
- 2:45 Послание от Бога: в мексиканском Акапулько заплакала кровью статуя младенца Иисуса
- 2:05 «Держать порох сухим»: Порошенко призвал украинцев быть готовыми к отражению путинской агрессии
- 1:04 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 1:04 До конца марта в Киеве на реализацию поступят 200 тысяч е-билетов
- 0:54 Тюремное ноу-хау: наркотики и мобильники зашивали в тела крыс для передачи заключенным
Ответ агрессору: в Украине запускают производство автоматических пушек по стандартам НАТО
Государственный концерн «Укроборонпром» создает замкнутый цикл производства автоматических пушек. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
Сообщается, что ГП «Завод точной механики» будет присоединен к ГП «Конструкторское бюро артиллерийского вооружения». Такое решение было принято с целью создания замкнутого цикла производства автоматических пушек и снижения административных расходов на предприятиях.
Сообщается, что создание замкнутого цикла производства позволит значительно повысить эффективность и скорость производства. Кроме того, сокращение управленческого звена позволит направить сэкономленные средства на обновление производственных мощностей и повышение заработной платы работников.
Объединение предприятий позволит ускорить процессы по созданию новейшего оружия. В частности, речь идет о разработке перспективных 30-мм и 40-мм автоматических пушек, которые будут использовать боеприпасы стандарта НАТО. Эти автоматические пушки предназначены для вооружения уже существующих образцов бронетехники, таких как БТР-3 и БТР-4.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа», в котором идет речь об аудите «Укроборонпрома».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев быть готовыми к отражению путинской агрессии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!