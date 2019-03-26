Украина

Ответ агрессору: в Украине запускают производство автоматических пушек по стандартам НАТО

Государственный концерн «Укроборонпром» создает замкнутый цикл производства автоматических пушек. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Сообщается, что ГП «Завод точной механики» будет присоединен к ГП «Конструкторское бюро артиллерийского вооружения». Такое решение было принято с целью создания замкнутого цикла производства автоматических пушек и снижения административных расходов на предприятиях.

Сообщается, что создание замкнутого цикла производства позволит значительно повысить эффективность и скорость производства. Кроме того, сокращение управленческого звена позволит направить сэкономленные средства на обновление производственных мощностей и повышение заработной платы работников.

Объединение предприятий позволит ускорить процессы по созданию новейшего оружия. В частности, речь идет о разработке перспективных 30-мм и 40-мм автоматических пушек, которые будут использовать боеприпасы стандарта НАТО. Эти автоматические пушки предназначены для вооружения уже существующих образцов бронетехники, таких как БТР-3 и БТР-4.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа», в котором идет речь об аудите «Укроборонпрома».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев быть готовыми к отражению путинской агрессии.

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