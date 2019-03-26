Мир

Советский разведчик, историк и писатель Виктор Резун (литературный псевдоним «Суворов») дал весьма своеобразный совет президенту России Владимиру Путину. Его он озвучил в интервью Дмитрию Гордону.

«Застрелиться», — заявил Резун, отвечая на вопрос, что бы лично он порекомендовал Путину в данный момент.

По его словам, момент для триумфального ухода глава России уже упустил. Резун уверен, что у Путина был момент, когда он пробыл президентом два срока именно тогда ему нужно было уходить.

«Нефть где-то там за $ 100 за бочку, Россия процветает. Он бы ушел бы в то время, как Горбачев слинял куда-нибудь за рубеж. Имел бы дачи, имел свои миллиарды. И народ бы его вспоминал как великого вождя», — уверен эксперт.

Но уйти Путин не смог, констатировал экс-разведчик. И поэтому теперь хорошего финала — «победного», по словам Суворова, — быть не может, поскольку экономика России катится вниз.

«Там безработица, чудовищная безработица. Сибирь отходить китайцам… Россия полностью изолирована. На международной арене Россия — изгой. И после всего, что случилось, не может быть хорошего конца для него (Путина — ред.)… его убьют. В России, кстати, существует очень мощная традиция уничтожения лидеров…», — напомнил экс-разведчик.

Поэтому ничего хорошего Путина не ждет, подчеркнул писатель. Варьироваться могут разве что детали, уверен он.

«Так вот, чтобы не дожидаться этого конца, лучше всего застрелиться, я думаю», — резюмировал историк.

Напомним, что в Кремле рассматривают несколько сценариев сохранения власти Владимиром Путиным после истечения срока его президентства в 2024 году. Один из них предполагает создание единого государства с Белоруссией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», многолетний председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины нескольких созывов Мустафа Джемилев заявил в эксклюзивном интервью нашему изданию, что президент России Владимир Путин в узком кругу в присутствии своего помощника Владислава Суркова признал ошибочность аннексии Крыма. Теперь «обратный ход» для хозяина Кремля равносилен политическому самоубийству.

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