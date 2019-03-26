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Дизайнер свадебного наряда принцессы Евгении опубликовал потрясающее фото внучки королевы Елизаветы (фото)

9:37 26 марта 2019 427
Принцесса Евгения
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американский дизайнер Зак Позен в честь 29-летия принцессы Евгении, которое она отпраздновала 23 марта, обнародовал никогда прежде не публиковавшееся фото внучки королевы Елизаветы II в свадебном наряде. Как известно, принцесса в день своей свадьбы с Джеком Бруксбэнком блистала в двух туалетах. На венчание она надела традиционное белое платье от британских дизайнеров Питера Пилотто и Кристофера де Воса, а на вечерний причем — платье от Зака Позена нежно-персикового цвета. Именно в нем предстает британская принцесса на снимке, который дизайнер выложил в Instagram. Сияющая Евгения выглядит потрясающе и истинно по-королевски. Сам Позен, стоя на колене и придерживая шлейф, с восторгом смотрит на Ее Высочество и на творение своих рук.

Модельер также назвал Евгению «молодой леди, которая обладает естественной элегантностью, золотым сердцем и утонченным чувством юмора».
Сама принцесса ранее рассказала, что на создание этого платье дизайнера вдохновил наряд американской актрисы Грейс Келли (впоследствии ставшей княгиней Монако), в котором она снималась в картине 1955-го года «Поймать вора». Принцесса сама попросила Зака сшить для нее наряд, похожий на тот, в котором была Грейс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на фоне слухов о беременности принцесса Евгения впервые появилась вместе с мужем на официальном мероприятии.

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