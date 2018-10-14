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Опубликованы первые официальные фотографии со свадьбы принцессы Евгении (фото)

8:57 14 октября 2018   445
Евгения и Джек
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Букингемский дворец опубликовал первые официальные фотографии со свадьбы принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, поженившихся 12 октября в Виндзоре. На одной из них жених и невеста позируют в обществе детей — мальчиков-пажей и девочек-цветочниц, в числе которых были сын и дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На другой к этой компании присоединяются члены обеих семей: родители и брат Джека, а также мать и отец невесты — принц Эндрю и Сара Фергюсон, ее бабушка-королева Елизавета и дедушка Филипп, а также старшая сестра Беатрис. Обе фотографии сделаны в Белой гостиной Виндзорского замка.

На третьей фотографии, выполненной известным фотографом Алексом Брамаллом, новобрачные целуются, сидя в карете. А на четвертой Евгения предстает в элегантном шелковом платье персикового цвета от Zac Posen, которое она надевала на вечерний прием.

Слева направо: Миа Тиндалл, Саванна Филипс, принц Джордж, принцесса Шарлотта, Теодора Уильямс, Исла Филипс, Лу де Живанши, Мод Виндзор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что гости принцессы Евгении показали фото с вечеринки в замке и рассказали подробности.

Читайте также: Принца Джорджа, принцессу Шарлотту и других детей едва не сдуло ветром на свадьбе принцессы Евгении.

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