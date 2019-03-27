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Принц Чарльз с шиком в стиле Джеймса Бонда провез Камиллу по улицам Гаваны и с трудом избежал стрижки (фото, видео)

Принц Чарльз и его жена Камилла продолжают свой исторический визит на Кубу в рамках своего турне по Карибским островам. Наследник престола и его супруга весело провели время в Гаване. Их Королевские Высочества проехались по улицам кубинской столицы с шиком, достойным Джеймса Бонда. Принц арендовал черный британский ретро-автомобиль MG TD 1953 года выпуска и сам сел за руль. Некогда эта машина принадлежала британскому послу на Кубе — еще до того, как в 1959 году к власти пришел Фидель Кастро. Сейчас ее владельцем является владелец одного из местных ресторанов.

Чарльз, известный знаток автомобилей, пришел в восторг от этой модели, назвав ее «самой красивой». В коллекции самого принца, к слову, имеется Aston Martin DB5 Volante.

Чарльз и Камилла посетили выставку винтажных английских автомобилей («Я помню большинство этих машин. Это показывает, насколько я стар», — прокомментировал увиденное 70-летний сын королевы Елизаветы II), представление кубинских танцевальных коллективов, а также посидели в парке на лавочке рядом со статуей легендарного британского музыканта Джона Леннона.

Ранее во время прогулки по Гаване принц неожиданно для всех заскочил в мужскую парикмахерскую. Он хотел немного отдохнуть от жары и сопровождавшей его толпы. Зайдя в помещение с включенным кондиционером, Чарльз сказал: «Здесь намного лучше. Слишком жарко». И уселся в парикмахерское кресло. Обрадованная владелица заведения тут же предложила его подстричь. Как пишет издание Daily Express, 70-летний Чарльз явно запаниковал и ответил: «Нет, нет, мне не нужна стрижка! Я не хочу стрижку!». Парикмахерша продолжала настаивать, говоря, что снимет совсем чуть-чуть. Но принц, взяв ее за руку, со смехом сказал: «Нет, нет, нет! Я зашел просто немного охладиться».

27 марта Чарльз и Камилла покидают Кубу и перебираются на Каймановы острова.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Жену принца Чарльза Камиллу приняли за его мать Елизавету II во время визита на Карибы.

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