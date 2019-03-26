Пушилин приезжал? Сеть озадачило свежее фото из Луганска

Украина

В сети появилось свежее фото из оккупированного Луганска, сделанное недалеко от так называемого «дома правительства». На фото показана красная ковровая дорожка, которую раскатали по асфальтированной улице. А вокруг — пустота. Ранее в сеть выложили фото с железнодорожного вокзала в Иловайске (Донецкая область), на котором ржавеют и разрушаются составы.

Фото в сеть выложили в Twitter. «Луганск. Прямо сейчас у входа в Дом правительства прямо по асфальту раскатали красную дорожку. Кого ждём так радушно?» — пишет автор фотографии.

Интернет-пользователи терялись в догадках, кого в Луганске встречали с такой помпой.

«Пушилин приезжал».

«Хозяев из рашки ждут».

«Интересно, что за барин приезжал».

«Мойка ковров. Звонить +0…».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали видео о том, как утром во время начала работы пункта пропуска «Станица Луганская» (в Луганской области) со стороны оккупированной «русским миром» территории огромная толпа людей бежит, чтобы занять очередь на паспортный контроль для пересечения линии разграничения на Донбассе.



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