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Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион мира в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор принял неожиданное решение о своей дальнейшей карьере.
Совсем недавно Конор выступал на шоу Джимми Фэллона, где рассказал, что ведет переговоры с UFC о проведении нового боя в июне нынешнего года, а тут вдруг объявил о том, что завершает карьеру в ММА.
«Эй, парни, коротенькое объявление. Сегодня я решил завершить карьеру в виде спорта, известном как „смешанные единоборства“. Желаю всем своим прежним коллегам удачи в будущем. Я теперь присоединюсь к другой группе своих бывших партнеров — тех, которые уже завершили карьеры. Парни, с меня по пине-коладе каждому!» — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.
Президент UFC Дэйна Уайт уже отреагировал на заявление ирландца. «У Конора есть деньги, он может себе это позволить. Его бренд виски очень успешен, и я на его месте тоже бы завершил карьеру. Тем более, что Макгрегор уходит из боев, он не перестанет работать. Виски не даст ему расслабиться, плюс у ирландца есть множество других проектов. В октагоне за ним было очень приятно наблюдать. Конор добился невероятных вещей, и я уверен, что за пределами ММА он будет столь же успешен», — передает слова Уайта журналист телеканала ESPN Бретт Окамото.
Добавлю, что ранее Макгрегор уже объявлял о завершении карьеры в 2016 году, когда вел переговоры о повторном бое с Нэйтом Диасом, но затем передумал. В итоге тот поединок ирландец выиграл решением судей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США арестовали Конора Макгрегора за отобранный у мужчины и растоптанный смартфон.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.