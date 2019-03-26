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Умер актер из сериала «Убойная сила» и фильма «Пираты ХХ века» (фото)

11:27 26 марта 2019 1032
Дзтиев
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В возрасте 67 лет скончался народный артист Республики Северная Осетия Алания Лактемир Дзтиев. Об этом сообщает НСН.

Дзтиев служил в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Тхапсаева, выступал солистом Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра и камерного хора «Арион».

Он известен по эпизодическим ролям в таких фильмах, как «Пираты ХХ века» (который называли первым советским боевиком), «Хрусталев, машину!», «Август. Восьмого», «Голос матери», «Волшебная папаха», а также снимался в телесериале «Убойная сила».

Кадр из фильма «Пираты ХХ века»

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в России умер актер Петр Зайченко.

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