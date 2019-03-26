- 12:18 Сборную Украины хотели наказать из-за Мораеса: что произошло на самом деле
- 12:11 Под Тернополем игры детей в электрощитовой обернулись трагедией
- 12:09 Столкнулись девять авто: на трассе под Киевом произошло масштабное ДТП
- 12:05 Оккупанты усилят охрану Крымского моста: что об этом известно
- 12:05 Звезда сериала “Школа” выпустила трогательный клип о любви
- 11:52 Холода отступят: синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды в Украине
- 11:46 Баскетболист получил ужасную травму в матче НБА (видео 18+)
- 11:35 Перевод часов в Украине: сделано важное предупреждение для пассажиров поездов
- 11:30 Ryanair запускает новые рейсы из Украины: даты и направления
- 11:27 Умер актер из сериала «Убойная сила» и фильма «Пираты ХХ века»
Умер актер из сериала «Убойная сила» и фильма «Пираты ХХ века» (фото)
В возрасте 67 лет скончался народный артист Республики Северная Осетия Алания Лактемир Дзтиев. Об этом сообщает НСН.
Дзтиев служил в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Тхапсаева, выступал солистом Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра и камерного хора «Арион».
Он известен по эпизодическим ролям в таких фильмах, как «Пираты ХХ века» (который называли первым советским боевиком), «Хрусталев, машину!», «Август. Восьмого», «Голос матери», «Волшебная папаха», а также снимался в телесериале «Убойная сила».
Кадр из фильма «Пираты ХХ века»
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в России умер актер Петр Зайченко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..