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Ульяна Супрун рассказала, как правильно жаловаться на медработников
И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун, которая недавно пожаловалась на нехватку врачей в Украине, опубликовала в Facebook алгоритм действий для пациентов, которые оказались в ситуации, когда их здоровью или здоровью близкого человека причинен ущерб.
«Каждый пациент имеет право обжаловать неправомерное решение и получить компенсацию, если его здоровью причинен вред. Ответчиком всегда выступает работодатель — учреждение здравоохранения или врач-ФЛП», — пишет Супрун.
Чиновница напоминает, что отстаивать свои права и реагировать на их нарушения в рамках закона — обязательный элемент культуры развитого общества.
«Если вам исполнилось 18 лет, защищать свои права можно лично, через представителя или коллективно (если жалоба подает группа людей). Несовершеннолетние или недееспособные лица — через законных представителей», — уточняет она.
Оптимальный вариант, по мнению Супрун, — это письменное обращение. Оно должно быть зарегистрировано зи на него обязаны предоставить ответ.
«Поэтому если лично приносите заявление, попросите зарегистрировать ее, а если отправляете по почте, то заказным письмом или с уведомлением о вручении. Если обращение направляется по электронной почте, то надо указывать адрес электронной почты, на которую должен прийти ответ — это требование Закона Украины „Об обращениях граждан“», — отмечает и.о. министра.
Как и в любом обращении, взаявлении необходимо указать:
▪ фамилию, имя, отчество полностью;
▪ место жительства;
▪ суть вопроса и четкую формулировку просьбы или требования; если вы хотите присутствовать при рассмотрении обращения, нужно это указать;
▪ подпись и дату.
С письменной жалобой можно обратиться к главному врачу медучреждения. Если не удалось решить вопрос — в департамент/ управление здравоохранения города или области.
Если не удалось решить ситуацию, — на горячую линию местных органов исполнительной власти.
Еслии там не удалось решить ситуацию, — на горячую линию правительства по телефону1545.
«Еще один способ защиты — обращение в Инспекцию по вопросам защиты прав потребителей. Независимо от уровня рассмотрения обращений это всегда бесплатно. Если на одном из этапов не удалось решить ситуацию, пациент имеет право обратиться в суд. По бесплатной правовой помощью можно обратиться в Центры по предоставлению бесплатной правовой помощи», — добавляет медик.
Если человек не согласен с решением, которое он получил после своей жалобы, он вправе подать жалобу в орган или должностному лицу высшего уровня.
Чиновница напоминает, что все обращения рассматриваются в соответствии со сроками, установленными законом «Об обращениях граждан»:
▪ до 15 дней — обращения, не требующие дополнительного изучения;
▪ до 30 дней — обращения, требующие дополнительного изучения;
▪ до 45 дней — обращение, изучить обстоятельства которых невозможно в 30-дневный срок. В таком случае человек должен обязательно об этом знать.
Как писали «ФАКТЫ», и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун озвучила срок, когда в стране появятся электронные больничные листы. По ее словам, уже реализуется пилотная программа по электронной медицинской карте, а электронные больничные появятся до конца года.
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