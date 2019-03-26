Украина

За неделю больше десяти 200-х: вскрылись данные о крупных потерях боевиков на Донбассе

В то время как главари донецких боевиков скрывают потери российско-оккупационных войск, сами сепаратисты рассказывают о погибших. Ранее сообщалось, что в районе Попасной (Донецкая область) бойцы ВСУ ликвидировали двоих боевиков, один из которых оказался командиром взвода российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Щтирлиц»). «У оБассурина (военный преступник Эдуард Басурин, один из главарей донецких боевиков), как всегда, потерь российско-оккупационных войск нет, а они есть», — пишет Анатолий Штефан.

В своем сообщении офицер ВСУ приводит данные, обнародованные на одном из ресурсов сепаратистов. «Только за последнюю неделю у нас больше 10 двухсотых. Больше всего потерь на Донецком, Докучаевском и Новоазовском направлениях», — жалуются донецкие «ополченцы» и сообщают, что у луганских боевиков спокойнее — там «гремит» Калиново и Бахмутка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео с метким выстрелом бойца ВСУ, в результате которого на Донбассе была ликвидирована огневая точка российско-оккупационных войск вместе с пулеметчиком.



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