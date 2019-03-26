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На админгранице с Крымом ФСБ задержала членов "Крымской солидарности"
На админгранице с оккупированным Крымом российская ФСБ задержала двоих крымскотатарских активистов Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова. Оба они являются участниками движения «Крымская солидарность» и поддерживают в судах преследуемых крымских татар.
Бекиров и Сулейманов были задержаны в 9.10 утра российскими пограничниками в пункте пропуска и были помещены в модуль для дополнительных проверок. Погранслужба, подчиненная российской ФСБ, заявила, что сомневается в подлинности документов у двоих задержанных.
Для оказания юридической помощи к пункту пропуска выехали адвокат Лиля Гемеджи и юрист Рустем Кямилев.
Супруга Ремзи Бекирова, ехавшая в машине вместе с мужем, не может покинуть транспортное средство до завершения проверки. Автомобиль с 9 утра находится в зоне досмотра.
Напомним, ранее в России составили план по смене национального состава полуострова и побуждению крымскотатарского населения к эмиграции. После аннексии в Крым из России переехали около полумиллиона россиян.
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