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Уничтожили командный пункт луганских боевиков: стали известны подробности блестящей операции ВСУ на Донбассе (видео)
Стали известны подробности уничтожения командного пункта боевиков в Луганской области. В результате операции, которую провела боевая группа К-2 из 54-й бригады, были ликвидированы шестеро боевиков, еще четверо ранены. Ранее сообщалось, что украинские воины метким выстрелом уничтожили позицию российских оккупантов вместе с пулеметчиком.
О подготовке и проведении операции сообщил известный волонтер Юрий Мысягин. «За этим командным пунктом врага, расположенном на окраине заброшенного небольшого поселка (из него просто давно выгнали всех местных жителей) долго и скрытно наблюдали. Собирали информацию. Старались все сделать очень аккуратно и, по возможности, не обнаружить себя. Работали наши „глаза в небе“ — квадрокоптеры и беспилотники. Работала разведка. Работали наблюдатели на позициях. Ждали момента, когда на командном пункте одновременно будет большое количество людей. А потом наступило время „X“ и операция началась…» — пишет Юрий Мысягин.
По его словам, для точной корректировки огня в небо подняли квадрокоптеры. Вся операция по ликвидации командного пункта заняла несколько минут.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе населенного пункта Попасная ВСУ ликвидировали командира подразделения боевиков «ЛНР».
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