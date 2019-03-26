- 15:04 Многодетным семьям увеличат помощь: как ее получить
- 14:48 Монетизация льгот на проезд: стало известно о важном решении
- 14:40 Под Запорожьем мужчина бросил в полицейских гранату: выяснились детали происшествия
- 14:26 Под Львовом водитель «евробляхи» натравил собаку на полицейских: видео инцидента
- 14:24 Брижит Макрон в алом платье дала ужин в честь гостей из Китая, пригласив на него французских кинозвезд
- 14:23 Кличка «Домовой»: на «Чонгаре» задержали воевавшего на Донбассе боевика
- 14:11 Порошенко уверен, что аграрный сектор должен быть в приоритете, — активисты
- 14:08 Большая чистка: Facebook удалил около 2 тысяч страниц, связанных с Россией
- 14:06 Wizz Air запускает новый рейс из Киева
- 14:05 Вынесен приговор женщине-полицейскому, которая жестоко издевалась над пьяным на улице
Кличка «Домовой»: на «Чонгаре» задержали воевавшего на Донбассе боевика (видео)
На админгранице с оккупированным Россией Крымом пограничники задержали боевика «ДНР» по кличке «Домовой». Воевавшего в «батальоне Русской православной армии» уроженца Кировоградской области задержали на КПВВ «Чонгар» при попытке въехать на материковую часть Украины. Ранее сообщалось о задержании на админгранице боевика с кличкой «Коса», воевавшего против Украины в составе батальона «Заря».
Об этом сообщает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. «В ходе проведения фильтрационных мероприятий, сотрудники оперативных подразделений Азово-Черноморского регионального управления, сотрудники СБУ и Национальной полиции АР Крым и г. Севастополь установили, что данный гражданин в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории так называемой «ДНР», — сообщил он в социальных сетях.
Выяснилось, что до 2014 года «Домовой» вместе с семьей жил в России, откуда ездил в Украину через уже закрытый в то время пункт пропуска «Успенка». Во время одного из пересечений государственной границы он был завербован представителями спецслужб Российской Федерации для участия в военных действиях на территории Украины в «армии» так называемой «ДНР». После распределения попал в батальон Русской православной армии, где ему дали позывной «Домовой».
По словам Олега Слободяна, во время одного из увольнений «Домовой» поехал к семье в Россию и решил не возвращаться на оккупированные территория Донбасса. «Находясь на неподконтрольной территории Украины, он неоднократно встречался с военнослужащими специальных подразделений РФ, выполняли разного рода диверсии против подразделений ВСУ. Задержанный передан представителям Национальной полиции АР Крым и г. Севастополь», — добавил спикер Госпогранслужбы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове СБУ поймала боевика террористической «ДНР». Бывший житель Горловки примкнул к незаконным вооруженным формированиям в 2015 году, а в 2019-м решил уехать с оккупированных территорий и легализоваться в Харькове.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...