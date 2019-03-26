Кличка «Домовой»: на «Чонгаре» задержали воевавшего на Донбассе боевика (видео)

Украина

На админгранице с оккупированным Россией Крымом пограничники задержали боевика «ДНР» по кличке «Домовой». Воевавшего в «батальоне Русской православной армии» уроженца Кировоградской области задержали на КПВВ «Чонгар» при попытке въехать на материковую часть Украины. Ранее сообщалось о задержании на админгранице боевика с кличкой «Коса», воевавшего против Украины в составе батальона «Заря».

Об этом сообщает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. «В ходе проведения фильтрационных мероприятий, сотрудники оперативных подразделений Азово-Черноморского регионального управления, сотрудники СБУ и Национальной полиции АР Крым и г. Севастополь установили, что данный гражданин в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории так называемой «ДНР», — сообщил он в социальных сетях.

Выяснилось, что до 2014 года «Домовой» вместе с семьей жил в России, откуда ездил в Украину через уже закрытый в то время пункт пропуска «Успенка». Во время одного из пересечений государственной границы он был завербован представителями спецслужб Российской Федерации для участия в военных действиях на территории Украины в «армии» так называемой «ДНР». После распределения попал в батальон Русской православной армии, где ему дали позывной «Домовой».

По словам Олега Слободяна, во время одного из увольнений «Домовой» поехал к семье в Россию и решил не возвращаться на оккупированные территория Донбасса. «Находясь на неподконтрольной территории Украины, он неоднократно встречался с военнослужащими специальных подразделений РФ, выполняли разного рода диверсии против подразделений ВСУ. Задержанный передан представителям Национальной полиции АР Крым и г. Севастополь», — добавил спикер Госпогранслужбы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове СБУ поймала боевика террористической «ДНР». Бывший житель Горловки примкнул к незаконным вооруженным формированиям в 2015 году, а в 2019-м решил уехать с оккупированных территорий и легализоваться в Харькове.





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