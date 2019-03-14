Боевики бегут на мирную территорию Украины: стало известно об опасной тенденции

Происшествия

Ночью 14 марта на админгранице с оккупированным Крымом сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции задержали мужчину который пытался попасть на материковую Украину вне пунктов пропуска. Об этом в Facebook сообщил спикер пограничного ведомства Олег Слободан.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба раскрыла схему легализации в Украине граждан России, воевавших на стороне боевиков.

Как выяснилось, мужчина 1992 года рождения в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против Украины в составе батальона «Заря» и имел позывной «Коса». Был ранен, имеет награды боевиков.

Как сообщил спикер, еще раньше задержанный был завербован на территории России, куда его выманили под предлогом трудоустройства на якобы «несложную» работу. Однако, как обычно, с заработками не сложилось.

«Это — обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований», — отметил спикер.

По его словам, в последнее время участились случаи направления на мирную часть Украины с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами украинских граждан.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Луганской области полиция задержала боевика террористической «ЛНР». 25-летний житель Днепропетровской области с 2014 года примкнул к незаконному вооруженному формированию и участвовал в боевых действиях возле Дебальцево, села Желобок, села Сокольники и на Бахмутской трассе. Пообщавшись с СБУ, боевик выразил желание сотрудничать со следствием, а также записал видео с признанием и раскаянием.

Напомним, в СБУ с августа 2015 года действует программа «Тебя ждут дома». Граждане, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях «ДНР» и «ЛНР» могут стать участниками программы, вернуться на подконтрольную Украине территорию и освободиться от уголовной ответственности, если не принимали участие в тяжких преступлениях. По состоянию на начало 2019 года инициативой воспользовались более 360 человек.

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