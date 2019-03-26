Под Львовом водитель «евробляхи» натравил собаку на полицейских: видео инцидента

Происшествия

Во вторник, 26 марта, в районе Львова произошло ЧП: водитель автомобиля Skoda с иностранной регистрацией после нарушения правил дорожного движения пытался уйти от патрульных. Чтобы избежать наказания, он натравил на правоохранителей собаку. Один из патрульных из-за множественных ран был госпитализирован. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Ранее сообщалось об инциденте в Днепре, где нарушитель — водитель «евробляхи» бросил в полицейских гранату.

Сообщается, что инцидент около Львова произошел около 3 часов ночи. В районе населенного пункта Зимна Вода экипаж патрульной полиции обнаружил автомобиль Skoda на иностранной регистрации, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

На требование полицейских остановиться мужчина начал убегать. Инспекторы поехали за ним и неоднократно предупреждали его об ответственности по громкоговорителю. Водитель совершал опасные маневры на дороге, чем мог спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

Впоследствии, как сообщили в полиции, мужчина свернул с трассы и поехал по бездорожью, затем остановился у дома и закрылся в автомобиле.

Через несколько минут из дома вышел человек, который представился отцом водителя, и начал отвлекать внимание инспекторов. В это время водитель выскочил из машины и зашел в дом.

«Вдруг патрульные услышали команду „Взять“ и увидели, что на них бежит собака. Животное набросилось на инспектора. Напарник предупредил, что применит оружие, и тогда хозяин отвел собаку в сторону», — говорится в сообщении.

Патрульного забрала бригада скорой медицинской помощи. У него зафиксировали множественные рваные раны ноги.

Как писали «ФАКТЫ», в феврале в Киеве пьяный покупатель устроил дебош в супермаркете, а по прибытии на место патрульных полицейских натравил на них своего бойцовского пса. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие и застрелить собаку. Похожий инцидент произошел во Львове, где женщина, сообщившая об изнасиловании, натравила на полицейских, прибывших ее спасать, собаку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter