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Происшествия

Массовое отравление в детском саду под Николаевом: семеро малышей угодили в инфекционную больницу

16:06 26 марта 2019 96
Карета скорой помощи
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В Николаевскую областную инфекционную детскую больницу с жалобами на боли в животе доставили воспитанников детского сада «Веселка» села Галициновка Витовского района.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе областного управления здравоохранения, семерых детей после осмотра оформили в стационар. У них диагностирована пищевая токсикоинфекция.

Малышам оказали необходимую помощь. Некоторых выписали. На этот момент в больнице остаются еще трое ребят. Их жизнь вне опасности. Что стало причиной отравления, выясняется.

Справка. Токсикоинфекциями называются острые, нередко массовые заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей большое количество условно патогенных микроорганизмов (десятки и сотни миллионов в одном грамме продукта) и их токсинов, выделяемых при размножении и гибели микробов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении школьников в Северодонецке. По предварительным данным в школе разлили растворитель, парами которого надышались дети.

А в Днепре школьники массово отравились самодельными игрушками — так называемыми «лизунами».

А в Нетешине Хмельницкой области на больничные койки слегли 29 детей и семеро взрослых.

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