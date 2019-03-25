Шоу-бизнес

Деми Мур погуляла на вечеринке бывшего мужа в наряде от украинского дизайнера (фото)

Знаменитая голливудская актриса Деми Мур, которая положила глаз на брата Кейт Мидлтон, сохранила добрые отношения с бывшим мужем Брюсом Уиллисом. Он пригласил на празднование 10-й годовщины свадьбы с его второй женой Эммой Хеминг бывшую и всех общих детей на Карибы, где супруги трогательно повторили клятвы и устроили семейную вечеринку.

На мероприятии 56-летняя Деми Мур появилась в наряде от украинского дизайнера Vita Kin, вышиванки от которой есть в коллекциях многих мировых знаменитостей. Деми предпочла желтое платье с оригинальной белой вышивкой. Этот солнечный наряд был очень кстати для пляжной вечеринки.

Кстати, это уже не первый выход в свет в этом наряде. Деми Мур впервые засветилась в нем в 2017 году.

На событии также присутствовали дочери 64-летнего Брюса Уиллиса от брака с Деми Мур — 30-летняя Румер, 27-летняя Скеаут Лара и 25-летняя Таллула, атакже младшие девочки Эвелин и Мейбл от второго брака. Вместе они веселились, пели песни и танцевали.

Напомним, что Брюс Уиллис и Деми Мур поженились в ноябре 1987, спустя 13 лет они развелись, оставшись в хороших отношениях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Сандра Баллук выгуляла платье от украинского дизайнера Елена Рева. А супер-моель Эмили Ратакавски покрасовалась в пуховике от украинского бренда. Также в коллекции красотки есть несколько платьев от наших дизайнеров.

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