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Спорт

Месси купил себе iPhone и покрыл его золотом (фото)

17:01 26 марта 2019 316
Месси купил себе iPhone и покрыл его золотом (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси решил побаловать себя дорогой покупкой. Футболист «Барселоны» приобрел мобильный телефон iPhone XSMax, стоимость которого — около 1300 евро. Но обычный вид смартфона Лионеля не впечатлил, и он решил покрыть его золотом в 24 карата, из-за чего цена iPhone возросла до 7 тысяч евро.

На задней панели смартфона вместе с фамилией Месси и десяткой, под которой он выступает в «Барселоне» и сборной, размещены логотипы каталонского клуба и Федерации футбола Аргентины, а также имена жены Антонеллы и троих детей — Тьяго, Чиро и Маттео.

Отмечу, что Месси на данный момент является главным претендентом на завоевание «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов — в его активе 29 голов в Примере (также аргентинец отдал 12 голевых пасов). Впрочем, любой ценой аргентинец забивать не любит — напомню, в матче с «Райо Вальекано» Лионель попросил арбитра не назначать пенальти в ворота соперника, поскольку нарушения правил в эпизоде с падением самого футболиста не было.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси продемонстрировал еще один трюк с мячом и бутылкой.

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